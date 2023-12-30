إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ورصد المخالفات والتصدي التعديات بشكل فوري وإزالته في المهد، مستهدفة القرى والعزب والوحدات المحلية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وبحسب البيان، قال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، جرى شن حملات مكثفة على عدد من القرى والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد وتم رصد المخالفات في قريتي الحصاينة وكفر الروك حيث تم إزالة مبان مخالفة بنيت بدون ترخيص أو تصريح على الأراضي الزراعية وتم إزالتها وهدمها بالكامل في المهد على نفقة المواطنين المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي جرى تبويرها من قبل المخالفين.

منع التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، بتكثيف الحملات لرصد ومتابعة ومنع كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسيتم التعامل بكل حزم وحسم، لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الرقعة الزراعية والمسطحات الخضراء.