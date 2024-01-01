فتح باب سحب ملفات مندوب مساعد قضايا الدولة لخريجي «جنوب الوادي وبورسعيد» اليوم

تستقبل اليوم الاثنين، هيئة قضايا الدولة، بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا في الزمالك خريجي كلية الحقوق دفعة 2023 من جامعات جنوب الوادي وبورسعيد، لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة.

تعليمات تسليم وتسلم الملف

ووفقاً لهيئة قضايا الدولة فإن تقديم أو تسليم الملف بشكل شخصي أو لأحد أقارب المتقدم من الدرجة الأولى، أو بموجب توكيل خاص، ويراعى كتابة الاسم والجامعة والشعبة والنسبة المئوية على حافظة «CD»‏.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب تقدیم أصل بيان استلام الملف عند التقديم ولا يتم قبول أي ملف غير مستوفي المستندات المطلوبة، كما يتم استلام الملفات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بمقر النادي المذكور عاليه.

شروط التقديم للوظيفة

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.