«القابضة للمياه» توفر سيارات متنقلة لخدمة العملاء في قرى ومراكز الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، الدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء الواقعين بنطاق عملها في المراكز والقرى والأحياء، في الفترة من اليوم الثلاثاء 2 يناير وحتى الاثنين الموافق 8 يناير من الشهر ذاته، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر منشور بحسابها على فيس بوك، أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقطاعات التابعة، كما يلي.

- أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين، وأيام الأربعاء والخميس في كفر غنيمي.

- في مركز أبو حماد بقرية الصوة يوم الأحد، والاثنين في قرية العراقي، والثلاثاء في قرية السناجرة، والأربعاء في أبو حماد (البلد)، والخميس في قرية القرين.

- من الأحد إلى الخميس في نطاق مركز الحسينية فاقوس بقرية سماكين الغرب.

خدمات سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة العملاء بها، وخدمة كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور إلى مراكز خدمة العملاء، حيث تقدم الشركة خدمات «التعاقد على إدخال العدادات، وشحن الكروت مسبوقة الدفع، وسداد الفواتير، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم شكاوى».