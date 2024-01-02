رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«القابضة للمياه» توفر سيارات متنقلة لخدمة العملاء في قرى ومراكز الشرقية

كتب:

سلامة عامر
09:12 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، الدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء الواقعين بنطاق عملها في المراكز والقرى والأحياء، في الفترة من اليوم الثلاثاء 2 يناير وحتى الاثنين الموافق 8 يناير من الشهر ذاته، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر منشور بحسابها على فيس بوك، أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقطاعات التابعة، كما يلي.

- أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين، وأيام الأربعاء والخميس في كفر غنيمي.

- في مركز أبو حماد بقرية الصوة يوم الأحد، والاثنين في قرية العراقي، والثلاثاء في قرية السناجرة، والأربعاء في أبو حماد (البلد)، والخميس في قرية القرين.

- من الأحد إلى الخميس في نطاق مركز الحسينية فاقوس بقرية سماكين الغرب.

خدمات سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة العملاء بها، وخدمة كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور إلى مراكز خدمة العملاء، حيث تقدم الشركة خدمات «التعاقد على إدخال العدادات، وشحن الكروت مسبوقة الدفع، وسداد الفواتير، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم شكاوى».

اقرأ المزيد:

اليوم.. آخر موعد للتقديم لوظائف «مياه الشرب» في القاهرة

بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. خريطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

عناوين أماكن خدمة العملاء بشركة «مياه الإسكندرية».. 38 منفذا

تعرف على قيمة خصم مقابل خدمة العملاء من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»

«مياه مطروح» تستعد للحصول على شهادة «أيزو» في خدمة العملاء

الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه لشهر يناير 2024.. اعرف الطرق والخطوات

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية.. اعرف الرابط
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.