أستاذ فلسفة: عبدالرحمن بدوي له كتابات عظيمة رغم كونه صداميا

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إن عبدالرحمن بدوي أستاذ الفلسفة كان صدامي، لا يرى فيلسوفا غيره لا في مصر ولا خارج مصر، وهذا ما أثار حفيظة الأساتذة وأخذوا يفتشون في كتاباته التي هي نقولات.

وأضاف توفيق خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج «الشاهد» المذاع على قناة إكسترا نيوز: لكن من الخطأ أن نكتفي بذلك، عبدالرحمن بدوي له كتابات عظيمة، وآخر كتاباته كانت دفاعا عن القرآن وعن سيدنا محمد، كتب «الدفاع عن الرسول ضد منتقديه» وكتب رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، وهي إبداعات خالصة.

وأردف رئيس قسم الفلسفة الأسبق في كلية الآداب جامعة القاهرة: «حتى الكتابات التي فيها نقولات لا يمكن نستعلي عليها، لأنها عرفتنا على الثقافة الغربية والأوربية».