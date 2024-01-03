إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وفي حال رصد أية مخالفات يتم إزالتها على الفور، وجرى استهداف عدد من القرى والوحدات المحلية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، إنه جرى تنفيذ حملات مكثفة على عدد من القرى في نطاق المركز وإزالة كافة المباني المخالفة في المهد على حساب المواطن المخالف وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعد في قرية مجر، وإزالة 4 حالات تعد في قرية البقلية وحالة تعد في قرية البرامون، وحالة تعد بقرية كوم الدربي وحالة بقرية شها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد رئيس المركز، على إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وهدمها بالكامل للحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيكون هناك متابعة مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية والتعديات هي إهدار للأراضي الزراعية التي تعد ثروة قومية للدولة، حفاظا على حقوق المواطن ورد حقوق الدولة.