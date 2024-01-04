11 مليون جنيه تبرعات أهل الإسكندرية لصكوك الإطعام

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن» إن محافظة الإسكندرية حققت المركز الأول في مبيعات صكوك الإطعام عام 2022، وثاني محافظة من حيث أعداد الصكوك المٌباعة مقارنة بالقاهرة، حيث بلغت مبيعات صكوك الإطعام هذا العام 35691 صكا بإجمالي 10707300 جنيه مصري 11 مليون جنيه تقريباً بزيادة 20691 صك عن العام الماضي، مؤكدا أن هذا المشروع وتوابعه خدمة لديننا ووطننا ومشاركة لقياداتنا في تخفيف العبء عن أهلنا للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا إلى جانب مساعدة أهل غزة، مع توجيه الشكر للشعب السكندري الذي وضع ثقته في وزارة الأوقاف فاحتلت المحافظة هذا المركز.

الأنشطة الدعوية وانتقاء أفضل الأئمة

وأضاف «عبد الرازق»، أنه تم التشديد على مُلحقات المساجد مع محاسبة من يهمل أو يتكاسل كونها من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، والتأكيد على متابعة الأنشطة الدعوية التي تُنفذها المُديرية، والأنشطة الجديدة «كبرنامج صحح تلاوتك»، و«برنامج مساجد ختم القرآن» وانتقاء أفضل الأئمة لهذه المهمة الدعوية، كما تٌشارك المديرية مشاركة فعالة فيما يخص المناسبات القومية للمحافظة.

متابعة المساجد

وشدد «عبد الرازق»، على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد وأسطحها لعدم تراكم مياه الشتاء حفاظا على بيوت الله عزوجل من أي أضرار تٌلحق بها، ومٌتابعة المٌتغيرات الشهرية فيما يخص حالات الوفاة، المعاشات، الفصل، النقل أو الندب من وإلى المحافظة، الجزاءات، ومٌراجعة الماليات بدقة عالية حتى لا يقع أحدنا تحت طائلة القانون حفاظاً على المال العام.