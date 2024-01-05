محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيدالميلاد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع بالوادي الجديد

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع و صلاحيتها.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة

كما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من أماكن تواجد الأطقم الطبية، و تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

وشددت مديرية أمن الوادي الجديد من تكثيف إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والمطرانيات، تحت إشراف اللواء محمد ابو الليل مدير الأمن وكثفت من تواجدها في محيط الكنائس والمطرانية لتأمينها خلال احتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بمراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة.

وشدد مدير الأمن على تعزيز الكمائن على مداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى عمل دوريات على مدار اليوم لتأمين الكنائس، والأديرة أثناء الاحتفال.