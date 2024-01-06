حديقتا الغزالة وكليوباترا في مطروح.. فسحة ومتعة بلا حدود

تتمتع مدينة مرسى مطروح بوجود العديد من المزارات السياحية والمتاحة أمام المواطنين والزائرين القادمين للاستمتاع برحلات وقضاء فسحة في المدينة الساحلية، بأسعار مخفضه وهو ما يجذب الكثير إلى زيارتها في أجواء مبهجة تسعد المترددين عليها.

حيوانات وطيور جميلة في حديقة الغزالة

وقال العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح إن المدينة تضم العديد من المزارات السياحية الجميلة ومنها حديقة الغزالة التي تتميز بموقعها الفريد وسط مدينة مرسى مطروح أمام ديوان عام المحافظة، ووجود الحيوانات الأليفة بها مثل النسناس والغزال والطيور كالنعام والببغاء وطيور الزينة مختلفة الحجم واللوان، وحيوانات أخرى عديدة يستمتع بها الزائرين في هذا المزار خاصة الأطفال والفتيات والسيدات بجانب وجود سينما للأطفال وكافيتيريا ومساحات خضراء.

5 جنيهات سعر تذكرة حديقة الغزالة وكليوباترا

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح لـ«الوطن» أن أرخص فسحة في مرسى مطروح تقدمها حديقتا الغزالة وكليوباترا، بسعر 5 جنيهات دخول الفرد، وتضم كليوباترا ملاعب رياضية وحمام سباحة، المساحة خضراء وأشجار جميلة وأماكن جلوس للأسر وأماكن ترفيهية للأطفال، والشباب، ومتابعه لها على مدار الساعة من خلال مشرفين للاهتمام بجميع المزارات والأماكن الرياضية والترفيهية وتقديم خدمات متميزة لأهالي مطروح وزائريها بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.