وكيل «صحة الشرقية» يعفي رئيس قسم الأطفال بمستشفى فاقوس من منصبه

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء رئيس قسم الأطفال بمستشفى فاقوس، بسبب التأخر في تقديم العلاج لأحد المرضى.

متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

جاء ذلك، أثناء مرور وكيل وزارة الصحة، على مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته الأولى، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، ومرّ على قسم الاستقبال والطوارئ.

وأكّد سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، إجراء كافة العروض والفحوصات اللازمة لهم.

وأشاد بالتنظيم الجيد للصيدلية، وموجهًا بصرف مكافأة 5 أيام للصيدلي الأول وفريق الصيدلية الموحدة، على تميزهم في أداء عملهم، وحرصهم على توفير كافة الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، مع تمييز وفصل الأدوية وتطبيق كافة معايير الجودة في تخزين الأدوية والمستلزمات، كما تفقد قسم الأشعة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأطفال، وأجرى بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وتلاحظ تأخر الفريق الطبي في تقديم العلاج لأحد الحالات بالقسم، وعدم التنسيق للأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، وجرى على الفور تقديم العلاج اللازم للحالة أثناء الزيارة، وقرر وكيل الوزارة إعفاء رئيس قسم الأطفال، ورئيسة التمريض بالمستشفى، ومشرفة قسم الأطفال، لضعف الإشراف والمتابعة، وكذلك ندبهم وندب ممرضة بالقسم خارج المستشفى، وتوزيعهم حسب حاجة العمل، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية مثل قسم الجراحة، وقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد 16 سريرًا، وبها 12 مريضًا، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد، وفقًا للتشخيص الطبي.

ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما ناقش مع الإدارة الجديدة للمستشفى، تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.

جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد «مسعود» خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفيرها وفقًا لمؤشرات التردد اليومي.

كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومرّ على العيادات الخارجية، ومناظرة سجلات التردد عليها، متابعًا المكان المخصص لتفعيل العيادة الجديدة للتغذية الصحية والسمنة والنحافة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيزها وتشغيلها، كما اطمأن على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة التي تسع لعدد 4 أسرة، كما تفقد الأقسام الداخلية.