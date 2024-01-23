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تعيين اللواء نادر علام رئيسا لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء

كتب:

داليا منير
08:39 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الأسبوعية بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائبة المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات والوزارات والإدارات المعنية.

وقدم المحافظ الشكر للمشاركين في زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أثناء تفقد مقر جامعة السويس بمدينة أبو رديس ومجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور وفرع جامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء.

محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح مهرجان الهجن

كما أشاد المحافظ بنجاح مهرجان الهجن الذي أقيم منذ أيام في دورته الرابعة احتفالا بافتتاح مضمار هجن شرم الشيخ، بحضور رفيع المستوى من السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي وممثل هيئة الجايكا اليابانية، والذي أظهر مدينة شرم الشيخ بصورة مشرفة أمام الجميع.

محافظ جنوب سيناء يعين رئيسا لمدينة أبو زنيمة

كما أصدر المحافظ قرارا بتكليف اللواء نادر علام برئاسة مدينة أبو زنيمة، متمنيا له التوفيق، وشدد المحافظ على أنه من أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الدولة والمحافظة، والالتزام الكامل بتشجيع كل المستثمرين الجادين وتوفير الإمكانات لهم.

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بقلم داليا منير