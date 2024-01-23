مصر تشارك بـ«الفيتور» في إسبانيا غدا.. ثالث أكبر معرض سياحي عالمي

تشارك مصر غدا الأربعاء، بمعرض «الفيتور السياحي» ثالث أكبر المعارض السياحية فى العالم، المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير 2024.

وقال على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تشارك بهذا المعرض المهم بجناح به عددا من شركات السياحة والفنادق، فضلا عن بعض شركات الطيران، ووفد من وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، موضحا أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، سيفتتح غدا الجناح المصري بالمعرض.

أهمية معرض الفيتور

وأضاف لـ«الوطن»، أن معرض الفيتور مهم جدا للسياحة المصرية، حيث يستطيع القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص، الالتقاء مع شركات السياحة الإسبانية، فضلا عن شركات السياحة بدول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية، وذلك للعمل على جذب أكبر عدد من سياح تلك الدول لزيارة مصر.

السائح الإسباني

وأشار عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن السائح الإسباني بصفة خاصة، وسياح دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة، من السياح الذين يعشقون القدوم لزيارة المناطق الأثرية والثقافية بمصر، والمتواجدة بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، لافتا إلى أن سياح تلك الدول من ذوي الإنفاق المرتفع، حيث يتخطى متوسط إنفاقهم اليومي حاجز الـ100 دولار.