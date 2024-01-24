مشروع الضبعة.. 9 مليارات دولار تتدفق إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر

سلط تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على مرحلة بناء مشروع الضبعة النووية الجديد، مبينًا أنَّه يُسهم في تدفق نحو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما ينعكس على نمو الناتج المحلي المصري.

محطات الطاقة النووية مصدر مهم لتوليد الكهرباء

وأضاف التقرير أنَّ محطات الطاقة النووية تُشكل مصدرًا مهمًا لتوليد كهرباء الحمل الأساسي منخفضة الكربون على مدى 60 عامًا على الأقل، حيث تربط تلك المشروعات البلدان مع بعضها بالتزامات طويلة الأجل في مجال ضمان الأمن النووي.

الطاقة النووية لا تعاني من التقلبات السعرية

ورغم أن بناء محطة للطاقة النووية مكلف، فإن تشغيلها وصيانتها أرخص من الغاز والفحم، بالإضافة إلى ذلك، لا تعاني الطاقة النووية من التقلبات السعرية مثل مصادر الوقود الأحفوري التقليدية إذ أنه من السهل التكهن بسعر الطاقة النووية في الأيام المقبلة.

وتُعد الطاقة النووية مفتاح التقدم في الجمهورية الجديدة، إذ أنّها مصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.