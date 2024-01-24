إيقاف أعمال ترميم سقف مسجد «أبو العباس» في الإسكندرية.. اعرف السبب

قررت لجنة متخصصة من إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، والإدارة الهندسية والقانونية لحي الجمرك، إيقاف أعمال مقاول الترميم التابع لمديرية الأوقاف داخل مسجد أبي العباس المرسي، وذلك بعد قيامه بترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمتخصصين في أعمال ترميم المنشآت التراثية.

تفاصيل قرار إيقاف أعمال الترميم في مسجد أبي العباس

وأوضحت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، في بيان، أن قرار إيقاف الأعمال جاء بهدف مراجعة كل أعمال المقاول وأعمال الترميم التي أجريت، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

من جانبها، شددت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار إستراتيجية المحافظة للحفاظ على هوية مدينة الإسكندرية وتراثها الثقافي والحضاري، وعدم القيام بأي أعمال ترميم أو تطوير دون الرجوع إلى اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة.

تطوير مجمع مساجد بحري بالإسكندرية

جدير بالذكر، أن مجمع المساجد في منطقة بحري بالإسكندرية بما فيه مسجد أبو العباس كانوا قد دخلت في خطة تطوير، وهو ما تبعه ترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمختصين في المنشآت التراثية، ما سبب تلك الأزمة.