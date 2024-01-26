أرخص 10 خروجات للتنزه في إجازة نصف السنة بالمحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أفضل الخروجات التي يُمكن الاستمتاع بها، والاستجمام وقضاء وقت مُميز طوال فترة إجازة نصف السنة التي تنتهي في منتصف فبراير، إذ يوجد عدد من الأماكن التي يجب على المواطنين زيارتها بأسعار مخفضة.

أفضل الأماكن للخروج في إجازة نصف السنة

تستعرض «الوطن»، أفضل أماكن الخروج التي يمكن زيارتها والاستحمام بها طوال فترة الإجازة في المحافظات المختلفة ومنها:

- رحلات اليوم الواحد في محافظة الفيوم التي تأتي بزيارة الآتي:

دخول محمية وادي الريان.

زياره شلالات وادي الريان.

ركوب مركب فلوكه

رحله إلى جبل الرحلة.

التزحلق على الرمال.

رحلات اليوم الواحد في بورسعيد

يستعد الكثير من أجل التوجه إلى محافظة بورسعيد، وقضاء يوم مميز في الاستجمام في إجازة نصف السنة بداية من الوُصول وركوب المعدية، ورؤية النورس، والطيور مع المياه، والتزحلق على جبال الملح.

- رحلات اليوم الواحد في الإسكندرية، تتضمن التجول في المحافظة، وكورنيش الإسكندرية، وزيارة قلعة قايتباي، ومتحف الأسماك، ومكتبة الإسكندرية، وغيرها.

- رحلات في النيل في محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة من خلال زيارة حديقة شجرة الدر والاستمتاع بالمناظر، وركوب مراكب، ويأتي أسعار دخول الحديقة وفقا لحي غرب المنصورة بـ5 جنيهات، وركوب المركب من 10 إلى 15 جنيها في النيل، وزيارة متحف ابن لقمان.

رحلات الأقصر وأسوان

أشارت وزارة الشباب والرياضة، أنها توفر عدد من رحلات الأقصر وأسوان للمواطنين على مدار الأسبوع، من خلال التسجيل بها من الرابط من هنا

- زيارة محافظة الوادي الجديدة والاستمتاع والتجول، والتمتع بالطبيعة والبحيرات العذبة والطبيعة الخلابة.

محافظة البحر الأحمر

- الخروج والتنزه في جنوب سيناء وخاصة في مدينة دهب، ومدينة شرم الشيخ، والاستمتاع المناظر الطبيعية، وخليج نعمة والأسواق.

- التجول في السويس سواء في الأسواق والحدائق والميادين والممشى، والكورنيش، إذ تتراوح قيمة التذكرة الخاصة وفقا لمحافظة السويس 5 جنيهات.