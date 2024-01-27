«مياه الإسكندرية» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بمحطة المنشية (2) وفد البرلمان الألماني، لمتابعة مجهودات التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمتابعة استدامة شهادة الجودة (TSM) وشهادة (ISO) الطاقة، التي تعد إحدى نتاج التعاون المشترك.

تطبيق أساليب التشغيل القياسي

وأشارت القابضة في بيان إلى أن الزيارة تضمنت المرور على وحدات المحطة، والتأكد من تطبيق أساليب التشغيل القياسي والصيانة القياسية واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع نواحي العمل، كما تم عمل محاكاة لتجارب تسرب غاز الكلور والأماكن المغلقة بواسطة عمالة مدربة وعلى أعلى درجة من الجاهزية للتعامل مع أي تسريب في حالة وقوع أزمات.

أعلى شهادات الجودة

وعلى الجانب الآخر، فقد تم منح شهادة إدارة الطاقة 2018-50001 ISO لمحطة المنشية (2) كونها من المحطات النموذجية، والحاصلة على أعلى شهادات الجودة، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف الى حصول كافة محطات الشركة على شهادة المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الطاقة.

أول شركة تحصل على هذه الشهادة

وتعتبر شركة مياه الإسكندرية أول شركة تحصل على هذه الشهادة من بين الشركات التابعة للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تنسيق الجهود بين كل من الإدارة العامة لترشيد الطاقة وإدارة توكيد الجودة بالإدارة العامة للمكتب الفني، ومحطة المنشية (2).

استدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالة

استلم المهندس أحمد جابر الدرع الخاص بالوكالة الألمانية (GIZ) تقديرا لما تبذله الشركة من مجهودات الشراكة والاستدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالة.