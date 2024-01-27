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مصر وبريطانيا تنفذان تدريبًا مشتركًا لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة

كتب:

محمد مجدي
12:37 م | السبت 27 يناير 2024
مصر وبريطانيا تنفذان تدريبًا مشتركًا لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة

نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريبًا مشتركًا مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة، ووسائل البحث، والتفتيش للطرق، والمنشآت.

جدير بالذكر أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تحرص على تنفيذ التدريبات المشتركة مع الجانب المصري في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة نظرًا للخبرات الكبيرة المكتسبة والمستوى الراقي لعناصر المهندسين العسكريين في ذلك المجال، فضلًا عن اعتمادها على مناهج علمية متطورة تمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عددُ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني ومساعد ملحق الدفاع البريطاني لدى مصر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.