ضبط 48 مخالفة تموينية و4041 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

تمكنت حملات تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، من ضبط 48 مخالفة تموينية، ومصادرة كميات كبيرة من سلع غذائية مكرونة، وسلع غير غذائية، وضبط كمية من السولار عبارة عن 4041 لترًا جرى تجميعها بغرض الاتجار في السوق السوداء والتربح غير المشروع.

تفاصيل المضبوطات بحملات التموين

وقالت المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إنّه جرى ضبط 48 مخالفة تموينية، كان أبرزها ضبط كميات من المكرونة بلغت421 كيلوجرامًا، لدى أحد التجار التموينين جرى تجميعها بغرض الاتجار في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط كميات من السولار سجلت 4041 لترًا، و46 مخالفة تموينية تخص المخابز البلدية ومخالفات أخرى بالأسواق.

تكثيف الحملات على الأسواق في مدن مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنّه جرى توجيه مفتشين التموين بتكثيف الحملات والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق، ومراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة، ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين.

التحفظ على المضبوطات

واوضحت أنه جرى التحفظ على المضبوطات من المكرونة والسولار، وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.