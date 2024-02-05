7 توصيات للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في ختام أعماله

اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر، اليوم، وخرج بعدد من التوصيات.

1- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر

أوصى المؤتمر، بتأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.

2- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة

يجب الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة، مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العمال المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.

3- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر

أوصى المؤتمر، بضرورة تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود السيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.

4- استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة

من الضروري استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.

5- فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة

أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلكا الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.

6- الاهتمام بالشراكات والتحالفات

ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من أجل زيادة معدلات اختراق للتامين متناهي الصغر ،مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشركات.

7- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة

الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.