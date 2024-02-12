عبد الرحمن رشدي يطلق كليب «خايف» (فيديو)

طرح المطرب عبد الرحمن رشدي، أجدد أعماله الغنائية «خايف»، بشكل فيديو كليب مصور.

عبد الرحمن رشدي يطرح أحدث أغانيه

ويخطف رشدي جمهوره في رحلة عاطفية حزينة لمشاعر الخوف من فقدان من تحب، والغرق في بحر الفراق وألم الوحدة وانكسار القلب، والخوف الأكبر من البقاء وحيدا في الحياة.

ويدشن عبد الرحمن رشدي عبر الأغنية، انطلاقة فنية جديدة في مشواره الفني، كأولى أغنياته «السنجل» خلال عام 2024، الذي ينوي خلالها مفاجأة الجمهور بإطلاق توليفة أغنيات منفردة، تحوي كل منها هوية موسيقية مختلفة، مع اعتماده على اللعب على وتر العاطفة في كلمات أغانيه، ومزجها بفيديو كليب يجسد حالتها.

ويتغنى رشدي خلال أغنية «خايف» بألحانه الخاصة، وبكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وتوزيع معتز ماضي وميكس وماستر ماهر الملاخ ورؤية فنية لخالد برجونا، ويبدأ خلاله رحلته مع «Drop Productions»، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وتأتي أغنية «خايف» بعد أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت إطلاق رشدي لآخر أغانيه «ياما» منذ قرابة خمسة أشهر، وينشغل حاليا في وضع لمساته الأخيرة على مشروع ألبومه الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومه الأول «الأسئلة»، الذي ضم عدة دويتوهات مميزة مع أمير عيد وأحمد كامل وزاب ثروت ومحمود الليثي.