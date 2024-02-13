«مشوار 11 سنة مش هيضيع».. «إيهاب» اكتشف إصابة «حنان» بالسرطان قبل الزواج

معنى الحب يتلخص فى الشعور بالأمن من غدر الزمان فى وجود الآخر. هذا ما فعله «إيهاب» عاشق البلوجر حنان الحكيم، التى لم يتخلَّ عنها بعدما صفعتهما الحياة بإصابة «حنان» بالمرض الخبيث وقت التحضير للعرس، لم يهتز فى تمسكه بها، وقدّم الدعم مع أول لحظة من وقوع المأساة.

مثل أى عروسين يخضعان للفحوصات الروتينية التى تسبق الزواج، أجرت البلوجر حنان الحكيم، صاحبة محتوى «فاشون»، التحاليل الروتينية، ولم تكن على علم بأمرها، فقد كانت منهمكة بتحضيرات حفل زفافها على حبيبها ورفيق عمرها إيهاب محمد، الذى وصفت رحلتها معه فى تصريحات لـ«الوطن»، بأنها مليئة بالعقبات، ووقع الكثير من المشكلات بينهما، وفرّقت بينهما الحياة عدة مرات، وواجها الكثير من المتاعب والصراعات على مدار 11 عاماً، فلم يكن الأمر سهلاً حتى وصلا إلى علاقة مستقرة.

أثبتت التحاليل أن «حنان» مصابة بسرطان الثدى منذ فترة طويلة، مما جعلها فى مرحلة متأخرة من المرض، الذى وصفه الطبيب بأنه من النوع الخبيث شديد الخطورة، فى بادئ الأمر أخذتها الرهبة واختلت قوتها، وانهارت بعض الشىء، ليظهر دور شريك الحياة الحقيقى، الذى دعمها وساندها فى محنتها، وحاول جاهداً أن يُثبت لها أنه لن يتخلى عنها مهما حدث، معبّراً بـ«انتى أغلى وأهم عندى من كل حاجة». عملت «حنان» بعد صدمتها على تأخير حفل الزفاف، حتى استعادت السيطرة على مشاعرها المضطربة وقرّرت أن تواجه الواقع مع رفيق روحها، وتم حفل زفافها بعد تأجيله يقارب 30 يوماً عن موعده الأصلى. بدأت «حنان» رحلتها العلاجية بعد الزفاف، ونبّه الطبيب المعالج إلى ضرورة الإسراع فى تلقى جلسات الكيماوى للسيطرة على انتشار الورم، وتخضع فى الوقت الراهن لمرحلة التأهيل لمواجهة الكيماوى، ويساندها فى كل خطواتها زوجها الذى أثبت أن المحب لا يرحل أبداً، ولا عزاء للظروف المحيطة إذا كان الحب صادقاً.