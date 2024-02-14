الأسعار العالمية للشوكولاتة في عيد الحب هي الأعلى منذ سنوات.. ما السبب؟

تُعتبر الشوكولاتة بالنسبة لعيد الحب، بمثابة هدية خاصة يحرص الكثير من الناس على تقديمها في هذه المناسبة، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن سوق الشوكولاتة تظل قوية في الأسواق الناضجة، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما في أسواق مثل آسيا، تراجع فيها الطلب على الشوكولاتة بشكل كبير.

الشوكولاتة والكاكاو

وارتبطت الشوكولاتة والكاكاو تاريخيًا بالحب، ويرجع ذلك إلى حضارات المايا والأزتيك، التي أدخلت السلع إلى أوروبا الغربية عبر الغزاة الإسبان، الآن أصبحت الشوكولاتة وعيد الحب مترادفين، حتى لو قال النقاد إن الارتباط يديم من خلال الحيل التسويقية.

ارتفاع أسعار الكاكاو

وارتفعت أسعار الكاكاو، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث أدى تدهور الأحوال الجوية وتحديات الأمراض إلى تدمير المحاصيل في غانا وساحل العاج، التي تمثل 60% من الإنتاج العالمي، بحسب موقع CNBC المختص بعالم المال والأعمال.

التضخم المرتفع على مستوى العالم

ومع التضخم المرتفع على مستوى العالم، تمثل الحلويات أيضًا وسيلة أكثر سهولة للمشاركة في الاحتفالات، وتقول كيم، وهي امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً وتعيش في سنغافورة، إنها عادة ما تختار خبز الكعك لأحبائها في عيد الحب بدلاً من الشوكلاتة.

انخفاض إنتاج الكاكاو

وقال سيرجي تشيتفرتاكوف، محلل الأبحاث الرئيسي لأسواق الكاكاو والسكر في S&P Global، إن هذا أدى إلى انخفاض إنتاج الكاكاو، وخلق نقصًا في إمدادات الكاكاو بالسوق، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد نقصا في إمدادات الكاكاو، مضيفا أنها ليست على وشك التحسن في المستقبل القريب.

العقود الآجلة للكاكاو

وارتفعت العقود الآجلة للكاكاو، بنسبة 40% تقريبًا منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم عند 5874 دولارًا للطن المتري.

الحلويات في عيد الحب

وقالت جمعية الحلوانيين الوطنية، إنه لا يزال هناك الكثير من الحماس لتناول الشوكلاتة في يوم عيد الحب، و92% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يخططون لمشاركة الشوكولاتة والحلويات في عيد الحب هذا العام.

وليست الشوكولاتة هي الحلوى الوحيدة في عيد الحب التي ستؤثر على الميزانية هذا العام، بل يعتبر أيضًا هذا الموسم الذي يرتفع فيه الطلب على جراد البحر ولحم البقر بشكل عام، حيث يتناول المستهلكون الطعام خارج المنزل خلال موسم عيد الحب.

مؤشر وجبة عيد الحب

وارتفع مؤشر وجبة عيد الحب الخاص بشركة Mintec، والذي يتتبع أسعار المواد الغذائية الأساسية الشائعة في عيد الحب مثل الشوكولاتة، وذيول جراد البحر، ولحم البقر والبطاطس، بنسبة 13.8% على أساس سنوي في يناير، مدفوعة بارتفاع أسعار ذيول جراد البحر، الذي أشار إلى أن متوسط ​​يناير لذيول جراد البحر أعلى بنسبة 40% عن العام الماضي نتيجة لنقص الإنتاج في المناطق الرئيسية مثل ولاية ماين وكندا.