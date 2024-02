ظهور جديد لصاحب مقطع «يا روح الروح» مع سلحفاة حفيدته الراحلة «ريم»

ظهر خالد النبهان، صاحب تريند «روح الروح»، مجددًا، بعدما وثقته الكاميرات وهو يمسك بحفيدته التي استشهدت على يد الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف منزلهم بالطائرات.=

وخلال المقطع كان «النبهان» يداعب حفيدته ذات الـ 5 سنوات، ويناديها بـ«يا روح الروح»، ما أثار تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظهور جديد، نشر «النبهان»، فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، يظهره بصحبة سلحفاة صغيرة، خاصة بحفيدته «ريم»، وعلّق عليها بآية قرآنية من سورة البقرة: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».

وبدا «النبهان» في المقطع يدلل قطة صغيرة عمرها 10 أيام، بجانب السلحفاة التي يحملها، وقال في الفيديو المنتشر، إن السلحفاة كانت تأكل الخيار مع ريم كل يوم، موضحًا أن تلك الذكريات لن يفرط فيها، لأنّها تخص حفيدته التي رحلت بعد قصف البيت.

Good news; khaled -soul of my soul- is still alive and well, he’s now taking care of new born cats in Rafah. pic.twitter.com/VWaBthClfb