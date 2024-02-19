أستاذ علاقات دولية: انقسام حاد في المجتمع الأمريكي قبل انتخابات الرئاسة

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن المرشحيّن في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب يواجهان صعوبة كبيرة، وهناك انقسام حاد في المجتمع بشأنهما، وكذلك حالة استقطاب ليست بجديدة، إذ بدأت في انتخابات 2016 وأصبحت أكثر حدة في انتخابات 2020.

تزايد حدة الانقسام في الولايات المتحدة

وأضاف «غريب»، خلال حديثه عبر «zoom» لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن حدة الانقسام ازدادت في الولايات المتحدة، ليس فقط بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل هناك حالة استقطاب بين الجمهوريين أنفسهم والديمقراطيين أنفسهم أيضا، موضحا أن هناك خلافا بين التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي وباقي تيارات الحزب، وخلاف بين القيادات التقليدية للحزب الجمهوري وأنصار ترامب.

خلافات سياسية في المجتمع الأمريكي

وتابع، هناك خلافات في المجتمع، بعضها له علاقه سياسية وعلاقة أخلاقية وقيمية، وبعضها له علاقة بالسياسة الخارجية التي يتبناها المرشحان، مواصلا: «الوضع لا يزال متقلبا، وسنرى تغيرات ليس فقط في سياسة الولايات المتحدة، بل هناك قضايا أخرى من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية، منها الهجرة غير الشرعية وارتفاع الجريمة والتضخم والبطالة، والوضع الاقتصادي الذي يعتبر القضية الأساسية لغالبية الأمريكيين الآن».

واستكمل: «هناك من يريد دعم ترامب ليس لأنه يحبه، بل لأنه لا يريد أن يرى بايدن في السلطة والعكس، وهذه المسأله بها عدد من التعقيدات والخلافات التي لها علاقة أيضا بالعنصرية وتدفق اللاجئين غير الشرعيين، والذي انعكس سلبا على معدل التضخم».