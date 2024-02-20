السر في الضيف الأخير.. تفاصيل جريمة قتل شخص يمني داخل شقته بالجيزة

مساء يوم الأحد الماضي، كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور يناقش شابًا مشتبه به في سرقة إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وفي أثناء التحقيق ورد إخطارًا للقسم من شرطة النجدة، أفاد بأن شخص أبلغ عن العثور على جثمان شقيقه داخل شقته بشارع العشرين، وأن هناك شبهة جنائية، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل البلاغ، ووجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

وصل اللواء هاني شعراوي إلى مسرح الجريمة، وكان بصحبته فريق من قوة مباحث قسم بولاق الدكرور وضباط من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبمجرد الوصول، فرضت القوات كردونًا أمنيًا حول العقار مسرح الجريمة.

صعد اللواء هاني شعراوي إلى مسرح الجريمة بالعقار المكون من 5 طوابق، الشقة تقع في الطابق الثالث، بمجرد دخول القوات الأمنية إلى الشقة عثروا على جثة لشخص مكبل اليدين والقدمين في الصالة وآثار بعثرة في محتويات الشقة، فماذا حدث داخل الشقة؟ ومن قتله؟ تفاصيل كثيرة بحث عنها اللواء هاني شعراوي لكشف ملابسات الواقعة، وجاءت كالتالي:

السر في الضيف الأخير

بدأ اللواء هاني شعراوي مناقشة شقيق المجني عليه، والذي أفاد بأنّه أبلغ شرطة النجدة بتفاصيل البلاغ، وأنه اتصل بشقيقه على مدار يومين وبالتحديد من يوم الجمعة الموافق 16 من الشهر الجاري ولم يرد على مدار يومين توجه إلى شقته وكسر الباب وعثر عليه جثة في الصالة، «شقيقي حضر من اليمن منذ قرابة أسبوع واستأجر الشقة التي قُتل فيها، ولم يتهم أحدا بقتله، بمجرد انتهاء مناقشة شقيق المجنى عليه، كان محقق النيابة قد حضر الى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة ومناظرة للجثمان».

بدأ محقق النيابة إجراء معاينة ومناظرة للجثمان، جاء فيها «جثة لشخص ذكر في العقد السادس من العمر، مقيد اليدين والقدمين بقطعة قماش، ومصابة بجرح في الرأس، وهناك آثار خنق حول الرقبة، وطعنة في الصدر، والوفاة تمت قبل 48 ساعة من العثور على الجثمان ووقعت ما بين الساعة 11 ونصف ليلا و2 صباحا»، قرر المحقق نقل الجثمان الى مشرحة زينهم لعرضها على الطب الشرعي وتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وجاء في المعاينة «تبين أن هناك بقايا طعام لشخصين مما يشير إلى أن الضحية كان بصحبته شخص آخر قبل وفاته مباشرة، أيضا اختفاء سيارة كان المجني عليه قد استأجرها، ومتعلقاته ومبالغ مالية، مما يشير إلى أن دافع الجريمة هو السرقة».

6 متهمين وراء الواقعة

بينما كان المحقق في مسرح الجريمة، كان اللواء هاني شعراوي قد شكّل 3 فرق بحث لفحص البلاغ، واستهدفوا فحص الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وأيضًا تتبع خط سير السيارة المسروقة، وتتبع هواتف المجني عليه، وتبين من خلال فحص الكاميرات، أن هناك سيدة صعدت بصحبة المجني عليه يوم الجمعة الماضية، وكانت عقارب الساعة تشير إلى الـ10 مساءا، وعقب صعودها بقرابة ساعة، صعد 4 أشخاص آخرين غرباء على المنطقة».

وتتبعت القوات الأمنية الكاميرات حتى تمكّنت من تحديد هوية المتهمين، وأيضًا تتبعت خط سيرهم عن طريق رصد لوحة سيارة «المجني عليه»، بعد الحصول على بيانات من المعرض المستأجر منه السيارة، وفي أقل من 24 ساعة، تمكّنت القوات من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات بعد استئذان النيابة العامة.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وجرى عرض التحريات أمام جهات التحقيقات التي جاءت كالتالي: «المتهمون هم كل من رمضان محمد بليدي علي، 29 سنة، سائق ومقيم في المنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها «قتل، سلاح دون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد»، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته «عبده عسلية» 19 سنة، خراط، ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها «دينا»، 22 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها «منة» 17 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة.

وأيضًا سردت التحريات اعترافات المتهمين وأقرّوا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه، واتفاقهم على سرقته بمساعدة الآخرين، إذ استغلا استضافة اثنين من لهما بمنزله مساء يوم الجمعة، ودسا أقراصًا منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكّين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنَّه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وبإرشاد المتهمين جرى ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تمّ ضبط المدعوة آية رضا محمود، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة ابنة زوجة المتهم الأول، والتي سبق اتهامها في قضية مخدرات، لإخفائها جزء من المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.