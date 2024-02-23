استئناف التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» بعد توقفها ساعة

استأنفت لجان انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فتح أبوابها مرة أخرى بعد تعليقها لمدة ساعة، لأداء صلاة الجمعة، وتستمر أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي حتى الساعة 7 مساء.

استئناف انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ، على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، وذلك بعد دعوة نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أعضاء الجمعة العمومية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وشهد الترشح في انتخابات التجديد النصفي إقبالا ملحوظا، إذ وصل عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ 1008 مترشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.