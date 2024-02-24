طرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية.. برنامج تدريبي بـ«الزراعة»

اختتمت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، بمقر المعمل، البرنامج التدريبي المتخصص (طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية) والذي أستمر لمدة ٥ أيام على التوالي بإجمالي 25 ساعة تدريب عملي ونظري.

تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية

وأشار بيان صادر عن وزارة الزراعة، اليوم السبت، إلى البرنامج اشتمل على عدة موضوعات هامة منها مقدمة عن مسببات الأمراض الغذائية، تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية في العينات الغذائية والبيئية، طرق التعقيم وإعداد ميديات التغذية، طرق العد البكتيري الكلي، الطرق الميكروبيولوجية لفحص السالمونيلا، الطرق الميكروبيولوجية لفحص الليستريا.

الطرق الميكروبيولوجية لفحص المكورات المعوية

كما اشتمل البرنامج على الطرق الميكروبيولوجية لفحص بكتيريا كلوستريديوم، الطرق الميكروبيولوجية لفحص المكورات المعوية، الطرق الميكروبيولوجية لفحص المكورات العنقودية الذهبية، الطرق الميكروبيولوجية لفحص الشيجلا، الطرق الميكروبيولوجية لفحص القولونيات، الطرق الميكروبيولوجية لفحص البكتيريا الأمعائية، الطرق الميكروبيولوجية لفحص الإشريكية القولونية، طرق فحص الخمائر، الفحص الميكروبي وتعريف PCR تقنيات ال Sero-typing السلالات البكتيرية، وأخيراً تنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقا لمواصفة الأيزو 17025، إجراءات مراقبة الجودة الداخلية (IQC) للإجراءات وطرق التحليل الميكروبية.