كاتبة صحفية سودانية: لدينا تاريخ طويل من العلاقات مع مصر الشقيقة

وصفت الكاتبة الصحفية السودانية أمل أبو القاسم زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إلى مصر اليوم، بالزيارة المنتظرة من جانب الطرفين لمناقشة الأوضاع الداخلية في السودان، باعتبار أنَّ مصر دولة جوار جغرافي ودولة علاقات تاريخية ودبلوماسية وكذلك مناقشة تطور العلاقات بين البلدين.

زيارة رئيس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إلى مصر اليوم

وأضافت «أبو القاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم في التغطية الخاصة لزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى مصر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ دعم مصر غير محدود من قبل الحرب السودانية، لافتة إلى أنَّ الدولة المصرية من قبل الحرب كانت تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني، وبعد الحرب كانت يدها بيضاء على السودان في إرسال المساعدات الإنسانية.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وتابعت الكاتبة الصحفية السودانية: «هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر الشقيقة والسودان، وتأتي الزيارة في نطاق تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقدير أفضال مصر العديدة، إضافة إلى مناقشة قضايا جديدة إقليمية ودولية وداخلية سودانية، وأيضًا القضايا التي تتعلق بالإشكالات التي يعاني منا السودانيين القائمين في مصر، مع الخروج من هذه النقاشات بحلول ملموسة وعملية تطبق على أرض الواقع».