محمود بسيوني: أقترح تنظيم حوار وطني إعلامي لمناقشة تحديات المهنة وتطويرها

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن متطلبات العمل الصحفي في العصر الحالي تحتاج إلى تطوير البيئة التشريعية التي تنظم العمل الصحفي في مصر، والذي من شأنه أن يؤدي إلى سهولة التعامل مع التطور التكنولوجي.

وأضاف بسيوني، أثناء ورشة عمل تنظمها اليوم تنسيقية الشباب والسياسيين تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، أنه من المهم تنظيم استغلال الوضع السياسي الحالي والحوار الوطني في تنظيم ندوة تضم كبار صناع الصحافة لكي يعرض كل منهم رؤيته، متابعا: «أقترح من استغلال الوضع الحالي وتنظيم ما يشبه حوار وطني إعلامي لمناقشة البيئة الإعلامية وتحدياتها وسبل تطويرها».

ولفت إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي الحالي، تحتاج لوجود بنية معلوماتية حقيقية وقوية يمكنها أن تستوعب كل الاستعمالات، هذا إلى جانب أهمية التمويل المالي للمؤسسات.

وأشار إلى أن مواكبة العصر الحالي تحتاج إلى مخاطبة الشباب وتقديم مواد صحفية تجذب الشباب وتهمه، نظرا لكون الشباب يمثل النسبة الأكبر من المجتمع، والأكثر نشاطا ولا بد من استغلالها والوصول إليها من خلال مخاطبتها بلغتها.

عضو مجلس النواب: التحول الإلكتروني يخلق تقدير الوقت

وقالت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي هو عبارة عن حلول فرضت على العالم في الوقت الحالي من أجل السرعة، لا سيما أن التحول الرقمي هو عبارة عن تحدٍ يواجه كل الجهات المختلفة، ولا بد من التعامل معها ومواكبتها.

التحول الرقمي

ولفتت إلى أن التحول الرقمي يؤدي إلى خلق احترام وتقدير الوقت، وإذا تم استغلالها بشكل سليم سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة جودتها.

وأوصت بإعادة صياغة آليات الصحافة والقائمين على صناعة الخبر، إلى جانب أن يتم تغيير حجم الصحيفة الورقية والاستعانة بالخصومات وغيره، واشارت الى أهمية توفير دورات تدريبية والتثقيفية للصحفيين لا سيما الشباب وتعريفهم بأخلاقيات المهنية، واختتمت بأهمية التوغل إلى الطبقات البسيطة من المجتمع المصري وتعريفهم بأهمية التطوير والمواكبة.

تنسيقية الشباب والسياسيين

والجدير بالذكر أن تنسيقية الشباب والسياسيين تنظم اليوم ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، تناقش خلالها عدد من المحاور التي تدور عن التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وذلك ويشارك فيها عدد من النواب والإعلاميين البارزيين، في حين يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.