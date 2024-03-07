مدبولي: لدينا موارد دولارية تكفي التزامات الدولة.. ولن يكون هناك سوق موازية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الأهم للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، هو ضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن الدولة وفرت حوافز كثيرة للاستثمار ويسرت الإجراءات، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية وإتاحة الأراضي ودعم الصادرات، مشيرا إلى أنه جرى الموافقة على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لتخفيف أعباء التصدير.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده من ميناء الإسكندرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أوجه رسالة لكل تجار في مصر، أنه في إطار جهود الدولة، فإن البنك المركزي سيكون ملتزما بتدبير العملة، والأولوية للدولة المصرية في مجموعة أشياء رئيسية».

وتابع: «هذه الأشياء تتمثل في السلع الغذائية بكل مشتقاتها والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وذلك فيما يتعلق بتدبير العملة، أما أي شيء آخر مثل منتجات تامة الصنع وسلع استهلاكية، فإنها ستأتي في ذيل القائمة، وهنا نوجه رسالة للمصنعين بتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات التي كنا نستوردها بمليارات الدولارات، بأن تصنع في مصر».

وواصل: «سنحقق التوازن خلال شهور بسيطة جدا، وهو أن تكفي الموارد الدولارية في مصر المصروفات والالتزامات، منعا من فجوة دولارية أخرى تؤدي إلى ظهور أسواق موازية».