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دراما المتحدة

القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه في قنا وأسيوط

كتب:

محمد بركات
01:34 م | السبت 09 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي قنا وأسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).

قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبا.

 

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