أخصائية تغذية علاجية تقدم نصائح لصيام صحي في شهر رمضان (فيديو)

مع رؤية هلال شهر رمضان اليوم، والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، قدمت زينب مرزوق، أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح الغذائية المهمة لشهر رمضان، إذ أن العادات الغذائية الصحية يمكن تطبيقها بسهولة خلال شهر رمضان، مع التحكم في توقيت تناول الوجبات وتناول الحلويات بشكل معتدل لتجنب زيادة الوزن.

أهمية تجنب تناول اللحوم بكميات كبيرة أو الأطعمة المسبكة لتجنب الحموضة وصعوبة النوم

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، باحتواء وجبة السحور على الزبادي والسوائل الطبيعية والعصائر، بالإضافة إلى الأطعمة التي تشعر بالشبع مثل الفول، مشددة على أهمية تجنب تناول اللحوم بكميات كبيرة أو الأطعمة المسبكة لتجنب الحموضة وصعوبة النوم.

استخدام الفواكه والمكسرات غير المملحة لتعزيز الصحة وتحسين الذاكرة

وبالنسبة للأطفال وطلاب المدارس، نصحت «مرزوق» بتناول ثلاثة أو أربع وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، مع استخدام الفواكه والمكسرات غير المملحة لتعزيز الصحة وتحسين الذاكرة.

الخشاف وقمر الدين والتمر الهندي من المشروبات التي تزيد من النشاط

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن الخشاف وقمر الدين والتمر الهندي من المشروبات التي تزيد من النشاط وتحتوي على مكونات طبيعية 100%.