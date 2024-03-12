الرئيس الأمريكي يرفض إلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه ليس لديه أي خطط في الوقت الحالي لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي، أو تحديد موعدًا للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الخلافات بين بايدن ونتنياهو تزداد

ويزداد التوتر بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، فيما ظهرت آخر الخلافات خلال لقاء على قناة «سي إن بي سي نيوز» الأمريكية، حينما قال «بايدن»، إن «نتنياهو» يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها، من خلال جعل بقية العالم يتعارض مع ما تمثله إسرائيل،: «أريد أن أرى وقفًا لإطلاق النار».

ووجه الرئيس الأمريكي الانتقادات لـ«نتنياهو» حول تعامله مع الحرب في غزة، وحذر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الشهداء في غزة، إذ تجاوز عددهم 31 ألف شخص.