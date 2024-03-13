أمسية ثقافية لمناقشة كتاب «عبده داغر» بالأوبرا غدا

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب «عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار»، أحدث مؤلفات الناقدة الموسيقية الدكتورة ايناس جلال الدين مدير عام التخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية والتي يحاورها الدكتور خالد داغر، وتستضيف عدد من تلامذة الموسيقار الراحل هم العازفين محمد ظهير، هشام عصام، حازم شاهين، إلى جانب فقرات فنية أداء الضيوف، وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 14 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

معلومات عن الموسيقار عبده داغر

جدير بالذكر أن الموسيقار عبده داغر، أحد الرموز الموسيقية البارزة، لقب بملك التقاسيم واشتهر بأسلوب ومنهج مميز في العزف والتأليف يعتمد على استعراض إمكانات الآلات الموسيقية لتطوير القوالب القديمة بدلا من حصرها في محاكاه الصوت البشري، ولد بمدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، وفي شبابه ونتيجة لموهبته ومهارته عمل كعازف للكمان في الفرق الخاصة بكبار المطربين منهم أم كلثوم - محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية.

قدم أعماله في مختلف الدول العربية والأوروبية وأقام ورش عمل، وشارك في مهرجانات متخصصة بكل من فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا وبلجيكا، تولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي وتدريب طلابه، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وتوفي في 10 مايو 2021 بعد أن ترك إرثا موسيقيا متفردا.

معلومات عن إيناس جلال

يشار إلى أن الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين تشغل حاليا منصب مدير عام التخطيط الموسيقي والغنائي بالإذاعة المصرية وعضو اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، صدر لها العديد من المؤلفات عن نخبة من المبدعين المصريين منهم الموسيقار علي إسماعيل، المؤلف والموزع فؤاد الظاهري، الفنان محمد منير وغيرهم.