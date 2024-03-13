عبد الله السناوي: تعرضت لأزمات زادتني إصرارًا على التقدم للأمام

روى الكاتب الكبير عبد الله السناوي، روايات فصله من العمل وكيف يعوضه الله في كل مرة، قائلا: «رحت مجلة الموقف العربي مع عبدالعظيم مناف، ولكن أرهقت فمشيت، وأنا في ذلك الوقت كنت متزوج حديثا، لكن بعد ذلك رحت جريدة الأهالي المصرية، وانفصلت منها».

يد الله الحانية في كل الأزمات

قال السناوي خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا» عبر راديو 9090 إنه في كل مرة كانت يد الله حانية عليه: «اليد التي لا تقتلني تقويني، وأي أزمة كانت بمثابة خطوة للأمام لأنني كنت أعمل بجد وكان هناك نزعة وطنية لدي».

النجاة من الأزمات

وتابع: «حلول يد الله كانت ظاهرة كل ما أتعرض لأزمة تنفرج، من خلال أن اسمي بيبقى معروف أكثر، وميبقاش فيه ضائقة مالية كشاب صغير في السن ومتزوج حديثا، لذلك يد الله الحانية تعبر عن نفسها بهذه الطريقة».