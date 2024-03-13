عبد الله السناوي: زوجتي ساعدتني على فهم وحل أزماتي

أكد الكاتب الكبير عبد الله السناوي، على دور زوجته المتفاني معه في كل أزمات حياته، قائلا: «زوجتي على الرغم من أنها كانت صحفية ومشغولة دايما لكن كانت بتساعدني ومكنش عندها مشكلة في أي أزمة أو قرار».

عبد الله السناوي: فصلوني بالتدريج

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا» عبر راديو 9090: «جريدة الأهالي مقالوش إني مفصول قالوها بالتدريج بمعني خد إجازة أسبوعين، وقلت لزوجتي أنا همشي من الجريدة وهي كانت متفهمة كل هذا، وأي مشكلة بنواجهها كانت تتفهمها وتقوم بالمسؤولية تجاهها».

يد الله الحانية

وتابع الكاتب الكبير عبد الله السناوي: «علاقتي بربنا لخصتها في كلمة يد الله الحانية، وفي مرات كثيرة ربنا بينقذك من مطبات صعبة في الحياة، وربنا موجود دايما في ذهني وخاطري، وممكن أقصر في الواجبات الدينية لكن هناك حقيقة واحدة وهي أن يد الله الحانية معي باستمرار».