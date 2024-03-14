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دراما المتحدة

محطة التوفيقية بالخط الثالث للمترو.. 24 بوابة تذاكر تخدم أكثر من جهة (فيديو)

كتب:

كريم روماني
12:35 م | الخميس 14 مارس 2024
أعمال تركيب ماكينات التذاكر

أعمال تركيب ماكينات التذاكر

أيادٍ مصرية تعمل على مدار الساعة خططت ونفذت وأوشكت على الانتهاء من تنفيذ محطة التوفيقية، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في هذه النوعية من الوسائل لتوفير الخدمات المتميزة لجمهور الركاب.

موقع محطة التوفيقية 

تحتل محطة التوفيقية موقعًا متميزًا، خاصة وأنها محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي وشارع الرشيد وشارع وادي النيل وشارع الدكتور حجازي، فضلاً عن كونها قريبة من الجهات الخدمية مثل مستشفى الهلال للعاملين المدنيين ومكتب تصديقات وزارة الخارجية وجهاز حماية المستهلك.

مكونات محطة التوفيقية 

كما تقترب المحطة من نادي الترسانة الرياضي والسجل التجاري ووزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ نُفذت المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وفق فيديو نشرته الهيئة القومية للأنفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

تتكون محطة التوفيقية من 3 طوابق تحت الأرض، وهما طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة، كما تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.