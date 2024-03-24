واعظة بالأوقاف: 7 حيل للشيطان ليبعد الإنسان عن الطاعة

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنَّ وسوسة الشيطان تكون عبر 7 حيل، منها إبعاده عن العمل أو تسويفه، لافتة إلى أنّ الشيطان أيضاً يدخل للإنسان بخواطر الطاعة، فعلى سبيل المثال، يقول له: «اقرأ القرآن أكثر من مرة فيضيع عليه التدبر».

«عبد السلام»: «العُجب» أحد مداخل الشيطان

وأضافت «عبد السلام»، في حوارها ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «بعد كده الشيطان يدخل للإنسان ويخليه يعجب بنفسه ويحصل له كبر، شوفت لما أنت عملت كذا شوف الناس بتبص لك إزاي».

كيد الشيطان ضعيف وحيله على الإنسان معدودة

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: «كما يوسوس له في قضية أنت مُسير أم مخير، ويقوله الأمر قضاء ومن عند ربنا إيه اللى هيخليك تعمل، هم دول السبع حيل وكيد الشيطان ضعيف وإزاي اتغلب على حيل الشيطان بالذكر والاستعاذة بالله».