أدعية مستجابة لا ترد بإذن الله تعالى.. رددها قبل الإفطار والسحور

حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته بترديد صيغ أدعية مستجابة لا ترد بإذن الله تعالى، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يجد الصائم نفسه أمام فرص لا تعوض وأوقات تستجاب فيها الدعوات، وذلك وفق ما ذكرته السنة النبوية والأحاديث الشريفة، وينبغي على الفرد استغلالها والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء فيها.

أدعية مستجابة لا ترد بإذن الله تعالى

وحول الأدعية المستجابة التي لا ترد بإذن الله تعالى، ووفق دار الإفتاء المصرية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من عبدٍ يتعارّ من الليل -أي يستيقظ- فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو؛ فيستجاب له، فإن قام وصلى قُبلت صلاته»، ويستحب ترديدها قبل الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل وقت السحور.

صيغ أخرى للدعاء

كما أنّ هناك صيغ أخرى من الدعاء ومنها: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ويا من أجاب نوح حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه وليس بعزيز عليك وليس بعسير عليك أن ترزقني سبحانك لااله الا انت ياذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب يا من نجيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت وأمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت ليس بعسير عليك أن ترزقني.

سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء وعلمت الإنسان ما لم يعلم ورفعت السماوات بغير عمد نراه ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن ترزقني.

سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب، اللهم أني عبدك الذليل الفقير المسكين سجدت لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء وضعفي وعجزي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويقينا واعترافا وتصديقا بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ارزقني.

سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا العزة والجبروت يا مالك الملك والملكوت أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أو علمته احد من خلقك أن ترزقني، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب يا مالك الملك يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بغير حساب ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن تقضي حاجتي، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال اللهم أنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل.