أحداث الحلقة الـ14 من الكبير أوي 8.. عقد زواج عرفي بين عم مكي وجنية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الـ14 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تناولت أحداثا كوميدية، ومنها العفريتة شيماء سيف التي أخبرت الكبير ومربوحة ونفادي والعترة وهجرس عن قصة حبها بقصة حبها للكبير هبل، وتحدثت عن بداية قصة الحب وأنها تزوجته عرفيا وبعدها تزوج هو عليها وخانها، وألقى عليها تعويذة أخفتها لمدة 95 سنة، وعليهم البحث عن عقد الزواج العرفي لكي تستطيع الرجوع مرة أخرى لأهلها.

مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثا كثيرة منها مشهد جمع بين ميسون ومختار خلال حلم اليقظة، يتذكر فيه أنه عاقب ابنته مايا في وقت وجود والدتها على قيد الحياة، ومختار يكتب لميسون رسالة يعترف بها أن أسرته ليست بخير.

مسلسل عتبات البهجة

واشتكى عرفان لبهجت من بُعد زوجته عنه بعد سفرها لابنهم، وهنا يؤكد له بهجت أنه يشعر بنفس الأحساس تجاه عمر، وذلك ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة.