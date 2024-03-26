من هي الأخت الفرنسية لياسمين صبري؟.. تعيش مع والدتها وتتمنى زيارة مصر

أخت مجهولة للفنانة ياسمين صبري لها ملامح أوروبية، تختلف عنها كثيرًا في الشكل ولكنها تتفق معها في نفس الأب، كشف عنها الطبيب أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري لأول مرة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، ونشر لها صورة وحيدة ضمن ألبوم صور كامل يزيد عن 20 صورة تكشف عن المستوى الاجتماعي المتميز لأسرته.

من هي أخت ياسمين صبري المجهولة؟

وأخت ياسمين صبري من الأب فقط بحسب والدها تُدعى «ألكسندرا»، لم يسبق لها الظهور إعلاميًا من قبل، وهي تعيش حاليًا في فرنسا مع والدتها، يقول أشرف صبري: «عندي بنت فرنساوية اسمها الكسندرا هتتجنن وتيجي مصر لأنها مع أمها في فرنسا عشان تقعد مع أبوها، وهي الوحيدة البعيدة لكنها لها أم محترمة تعرف تخلي أبوها رمز حتى لو بعيد ومنتظر وصولها بفارغ الصبر».

وبحسب صفحة أخت ياسمين صبري على «فيسبوك»، نستعرض بعض المعلومات عن «ألكسندرا» في أول ظهور لها:

- تدعى ألكسندرا صبري وتعيش حاليًا بمدينة فيلجويف في فرنسا.

- ألكسندرا في العقد الثاني من عمرها.

- تخرجت في جامعة بربينيان، وهي جامعة فرنسية تقع في مدينة بيربينيا.

- درست الموسيقى بـ الكونسرفتوار في باريس.

- تتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

- ألكسندرا شغوفة بالمسرح والسينما وعملت في هذين المجالين لعدة سنوات.

- حصلت الفتاة العشرينية على التدريب المسرحي في نيس ومانديليو، ومعهد كان الموسيقي.

- شاركت بالكوميديا الموسيقية على المسرح في عدة أدوار من بينها «COURT-MÉTRAGE MUSICAL»، وأوبريت «ليل دو توليباتان»، ومسلسل «SNOWDROP».

عائلة ياسمين صبري

وبالإضافة إلى ألكسندرا، فإنّ الفنانة ياسمين صبري لديها من الأشقاء اثنين؛ بلال صبري متزوج ومقيم مع زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية، ونرمين صبري متزوجة ولديها ابنة تُدعى «إما».