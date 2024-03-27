محافظ الغربية يسلّم جهاز عروسة ويستجيب لسيدة طلبت إعادة حفيدتها للتعليم

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، سيدتين من أبناء محافظة الغربية في استجابة سريعة لمطالبهما عقب لقائهما أمس في مسجد السيد البدوي بطنطا.

وسلّم محافظ الغربية جهاز عروسة عبارة عن «شاشة، بوتاجاز، غسالة، ثلاجة» لفتاة من الفئات الأكثر احتياجا التقت به أمس في مسجد السيد البدوي وطلبت توفير جهاز عروسة لها وعلى الفور لبى محافظ الغربية طلبها.

إعادة طفلة إلى التعليم

واستجاب المحافظ لطلب جدة التقت به ليلة أمس بمسجد السيد البدوي مطالبة بإعادة حفيدتها الراسبة إلى التعليم، وعلى الفور اجتمع المحافظ اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور الجدة والحفيدة، ووجه المحافظ بإلحاق الفتاة على نظام المنازل بالصف الثالث الإعدادي مع توفير كافة المستلزمات الدراسية لها ولشقيقتها في المرحلة الإعدادية.