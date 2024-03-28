«كوب بلح باللبن».. مبادرة لإفطار الصائمين في شوارع القليوبية

«إفطار صائم بالبلح واللبن»، مبادرة يحتضنها مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث يعكف فريق العمل من الأطفال والشباب ورواد المسجد على إعداد 100 كوب بلح باللبن لإفطار الصامين أو المارين حول المسجد.

8 سنوات عمر المبادرة

على مدار 8 سنوات، استمرت المبادرة بالجهود الذاتية وإشراف مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، ومشاركة رواد المسجد تجمع مجموعة من رواد المسجد من مختلف الأعمار كبار وشباب وأطفال، بهدف ترسيخ حب الأعمال الخيرية بين الشباب والأطفال من أبناء المناطق المحيطة بالمسجد.

ترسيخ حب الخير عبر الأجيال

الحاج أحمد فاروق، أحد القائمين على المبادرة، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة انطلقت منذ 8 سنوات بالجهود الذاتية وإشراف من إدارة المسجد والأوقاف، وتعتمد على تبرعات المواطنين بشكل دائم من كراتين البلح، والتمر، والأكواب البلاستيكية، ومٌنتجات الألبان لتجهيز 100 كوب يوميا، حيث يجتمع المشاركون بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب خاصة الشباب والأطفال لتجهيز البلح واللبن، حيث يقسم الفريق أنفسهم لمراحل الإعداد والتجهيزات والتوزيع مع أذان المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

إحياء عمل الخير في رمضان

أضاف «فاروق»، أن الهدف من المبادرة ترسيخ حب عمل الخير في شهر رمضان بين الأجيال الجديدة، حيث يُشارك فيها شباب الجامعات والأطفال من مختلف الأعمال تطوعا لأطعام الصائمين، والفرحة بشهر الخير.

أوضح الحاج سعيد عناني، أحد القائمين على المبادرة لـ«الوطن» أن عمل الخير سمة من سمات أهالي بنها ورواد المسجد منذ سنوات، حيث تبدأ الفعاليات بالصلاة على الرسول عليه السلام، وجمع الشباب والأطفال وتجهيز المشروبات، وهناك أيام يتم توزيع وجبات من أهل الخير مع المشروب إحياءًا لسنة الرسول الكريم في الإفطار علي التمر واللبن.