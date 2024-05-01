شكوكو في ذكرى ميلاده.. برنامج «8 الصبح» يحتفي بملك المونولوج

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» تقريرًا عن الفنان الراحل محمود شكوكو، وذلك في ذكرى ميلاده، الذي تناول الحديث عن نشأة الفنان الراحل، مستعرضا أبرز المحطات الفنية في حياته.

نشأة الفنان الراحل محمود شكوكو

وذكر التقرير نبذة مختصرة عن نشأة الفنان الراحل محمود شكوكو «ممثل ومطرب مونولوجات من مواليد 1 مايو 1912، ولد بحي الجمالية في القاهرة، اسمه الحقيقي محمود إبراهيم إسماعيل موسى، وكان يعمل فى ورشة نجارة وهو صغير، بدأت شهرته وشعبيته تزداد بعد أن اقتحم مجال التمثيل والمونولوج، واشتهر بالجلباب البلدي والطاقية الطويلة».

وأشار التقرير إلى فترة سطوع محمود شكوكو فنيا في عالم الغناء والتمثيل «مثل فى كثير من أفلام الأبيض والأسود، وارتبط بإسماعيل ياسين، حيث اشترك معه كثنائي مونولوجيست، وفى عام 1946 كون فرقة استعراضية باسمه تضم عبد العزيز محمود وتحية كاريوكا وسميحة توفيق، كما طاف الكثير من بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية بعرائس الأراجوز الخشبية، ومن أغانيه «ست الستات كتبوا كتابها، أنا زقزوق أنا المزقزق، جدى وأبويا، يا خولي الجنينة ادلع يا حسن».

أهم أفلام الفنان محمود شكوكو

واستعرض التقرير أهم أفلام الفنان محمود شكوكو، ومن بينها «شارع محمد علي، عنتر ولبلب عودة طاقية الإخفاء، الأسطى حسن»، ورحل عن عالمنا في 21 فبراير 1985.