موعد إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024

موعد إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024 من المتوقع أن يكون في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو كما يحدث كل عام، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فترة الامتحانات وتصحيح الأوراق ورصد الدرجات بدقة لضمان الشفافية والدقة في النتائج.

نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024

وتعمل إدارة الأزهر على توفير نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024 بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ما يتيح لهم الاطلاع على النتائج بسرعة وسهولة، ويتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بهم.

موعد إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح لـ الوطن، أن الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح ورصد النتائج وتجرى الآن المراجعة النهائية ومن المقرر أن تعلن نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024 مطلع الأسبوع المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024

يمكن للطلاب الاستعلام على نتائج الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024 عبر موقع بوابة الأزهر الشريف فور ظهورها، وكذلك سنوات النقل الإعدادية الأزهرية إلكترونياً عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

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اختيار نتيجة الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024.

اختيار الصف الدراسي المناسب.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم الجلوس.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على زر الاستعلام.