رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024، ويمكن الاستعلام عنها إدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي، أو عن طريق البريد الصوتي بعد إتمام عملية الدفع (كود فوري / فيزا) أو التليفون الأرضي والمحمول.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 متاحة الآن بالدرجات عبر الموقع الرسمي للمديرية لجميع الطلاب، على أن يتم إعلانها بالمدارس يوم السبت 25 مايو.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المجموع الكلي لدرجات الصف الثاني الإعدادي 2024 هو 280 للفصلين الدراسيين الأول والثاني، ويتم توزيع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل فصل دراسي هي 140 درجة:-

- مادة اللغة العربية:- 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة العلوم : 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني