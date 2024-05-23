تظهر خلال أيام.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 الموجودين على مستوى المحافظة.

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 الموجودين على مستوى محافظة أسوان، ترقب موعد النتيجة على الصفحة الرسمية لمديرية التعليم بالمحافظة، حيث يمكن الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان

في وقت سابق، انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بأسوان من امتحانات الفصل الدراسي الأول وعددهم حوالي 27 ألف طالب ينتظرون رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان.

وأكدت أسماء عامر المسؤولة الإعلامية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن نتائج الشهادة الإعدادية ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها ستكون متاحة على الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم على الصفحة الرسمية للمحافظة ويمكن للطلاب البحث عن نتائجهم من خلال أرقام الجلوس والأسماء من هذا الرابط.

وشارفت النتيجة على الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيداً لعرضها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لاعتمادها وإعلانها بالاسم ورقم الجلوس والترتيب وكافة الإحصائيات الشاملة.

واجتمع محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة أسوان، مع عدد من موجهى عموم المواد الأساسية في الشهادة الإعدادية، في حضور رئيس لجنة الإدارة، وكذلك رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة لمناقشة عدد من القضايا التعليمية بالمحافظة من ضمنها اتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان حتى يتمكنوا من الحصول عليها بعد اعتمادها مباشرة.

وناقش الحضور ضوابط العمل وقواعد التصحيح خلال فترة تقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية العامة، والتى بدأت منذ أسابيع وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تحري الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وضرورة التأكد من إعطاء كل طالب حقه الكامل حتى لا يتعرض أي طالب للظلم أثناء عملية تقدير الدرجات.