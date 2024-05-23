«خلال أيام».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بكفر الشيخ

حدّدت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية، بعد أنّ اختتم الطلاب اليوم الخميس امتحانات الترم الثاني بمادة «الدراسات الاجتماعية»، على أنّ تنطلق أعمال التصحيح يوم السبت المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ، وموعد ظهورها، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

خّصصت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ، للحصول عليها فور ظهورها، وذلك من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الرسمية، عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم اضغط «هنا».

- الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- تحديد الدور والفصل الدراسي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ 61 ألفاً و319 طالباً وطالبة، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».