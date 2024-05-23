9 مشاهد مرعبة من كابوس طائرة سنغافورة المنكوبة.. الركاب قد يصابون بالشلل

تعرضت طائرة الخطوط الجوية السنغافورية لحادث غريب، إذ انقلبت أثناء رحلتها في الجو، وتسبب ذلك في وقوع قتيل وهو جد بريطاني يٌدعى جيف كيتشن، يبلغ من العمر 73 عامًا، إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال الرحلة المروعة، كما وقعت إصابات خطيرة في الدماغ والعمود الفقري بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين.

«الوطن» ترصد بعض المشاهد من الطائرة السنغافورية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

رحلة الخطوط السنغافورية

1- أقلعت الرحلة SQ321، وعلى متنها 211 راكبًا و18 من أفراد الطاقم، بما في ذلك 47 بريطانيًا، من مطار هيثرو في لندن بعد الساعة 10 مساءً بقليل يوم الاثنين 20 مايو.

2- الطائرة المكتظة بالركاب تحطمت بسبب مطبات جوية شديدة غير متوقعة بينما كان المسافرون يتناولون وجبة الإفطار بعد حوالي 11 ساعة من الرحلة التي استغرقت 13 ساعة إلى سنغافورة.

3- سقطت الطائرة على ارتفاع 2133 مترا في هبوط مميت مدته 6 دقائق وتمزقت تركيبات السقف وتضررت الأنابيب بشكل خطير.

4- مازل 41 شخصا في المستشفى وبعضهم يعاني من إصابات خطيرة في الدماغ والعمود الفقري وبعض الركاب على متن الرحلة الكابوسية لن يتمكنوا من المشي مرة أخرى أبدًا.

5- من بين حوالي 41 شخصًا ما زالوا في المستشفى حتى اليوم، يعاني 22 شخصًا من تلف في العمود الفقري أو الحبل الشوكي، و6 يعانون من إصابات في الجمجمة أو الدماغ، و13 يعانون من تلف في العظام أو الأعضاء الداخلية.

6- المصابين 19 رجلاً و22 امرأة، تراوحت أعمارهم بين عامين و83 عامًا، وفقًا لما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مدير مستشفى ساميتيويت سريناكارين، أدينون كيتيراتانابايبول، ولا يزال 20 شخصًا في العناية المركزة في العاصمة التايلاندية، من بينهم 6 بريطانيين و 6 ماليزيين و 3 أستراليين وسنغافوريين اثنين، وشخص واحد من كل من هونج كونج ونيوزيلندا والفلبين.

7- زعم خبراء الطقس، أن أحد أسباب المحنة المروعة هو العواصف المتفجرة، وقالت شركة «إيه سي سي يو ويزر» والتي تقدم خدمة التنبؤ بالطقس، إن العواصف الرعدية المتفجرة سريعة التطور بالقرب من مسار رحلة طائرة «بوينج» من المحتمل أن تكون السبب وراء الاضطرابات العنيفة.

8- اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية جوه تشون فونج عن التجربة المؤلمة، وأعرب عن تعازيه لأسرة المتوفى.

9- أقلت رحلة إغاثة لـ131 راكبا و12 من أفراد الطاقم إلى مطار شانغي في سنغافورة يوم الأربعاء، لمواصلة رحلاتهم أو العودة إلى الوطن.