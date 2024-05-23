رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالدقهلية.. خلال أيام

حددت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، من أجل الحصول على النتيجة، إذ يرغب عدد كبير من الطلاب في الحصول عليها بعد انتهاء ماراثون الامتحانات اليوم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

ويستعرض هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية، والذي يجرى الدخول عليه من هنا وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- كتابة اسم الطالب

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط علي الاستعلام

- تظهر النتيجة أمام الطالب فور الإعلان عنها.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الثاني

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي بمادة اللغة العربية، واستمرت لمدة أسبوع، وانتهت اليوم الخميس بمادة اللغة الأجنبية.

وأدى الامتحانات نحو 109 آلاف و991 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بعد توزيعهم على نحو 593 لجنة داخل 19 مركزا وإدارة تعليمية في محافظة الدقهلية.