ظهرت الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024، عبر هذا الرابط وذلك عبر الموقع الرسمي للمديرية بالألوان وليس الدرجات «الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق».

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة أنَّ نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 ستكون متاحة بالمدارس يوم السبت 25 مايو، مشيرًا إلى أنَّ النتيجة ستكون مجانية لجميع الطلاب دون دفع أي مبالغ مالية، وسيتمّ وضعها في أماكن واضحة للطلاب.

خطوات الاستعلام علي نتيجة الصف السادس الابتدائي

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهي كالتالي:

- الطريقة الأولى: من خلال رابط نتيجة الترم الثاني عبر موقع المديرية عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الفصل الدراسي، العام الدراسي».

- الطريقة الثانية: من خلال التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757.

- الطريقة الثالثة: من خلال المحادثة الآلية علي موقع المديرية بعد إتمام عملية الدفع من خلال فوري أو فيزا.